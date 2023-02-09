Девушка рассказала о продолжавшемся несколько секунд свидании

Девушка рассказала о парне, сбежавшем со свидания через несколько секунд

Американка Райх Фейс рассказала в TikTok о свидании, которое продолжалось всего несколько секунд. Об этом сообщает издание The Sun.

Райх призналась, что познакомилась с молодым человеком онлайн, договорилась о встрече в спортивном баре, но опоздала, потому что слишком долго наносила макияж. «Он зашел, увидел табличку "Парковка запрещена", выругался и сказал, что ему нужно перегнать свою машину на другое место», — вспоминает она.

Райх также вышла, чтобы отогнать собственный автомобиль. Когда она села за руль, от парня пришло сообщение. «Он написал: "Прости, я не в настроении", и добавил грустный смайлик», — утверждает девушка. В другом послании сбежавший юноша описал ее опоздание нецензурным словом.

«Ненавижу мужчин, — выругалась Райх. — Я сделала полный макияж, прическу, и зачем? Незачем!»

Девушка призвала других мужчин отказываться от продолжения свидания лично. «Мужчины, если вам неинтересно, у вас стресс, что угодно, ну не прыгайте вы в свои машины, как чихуа-хуа с поджатым между ног хвостом», — попросила она.

Ранее эксперт по отношениям Кейт Мэнсфилд назвала причины тяги мужчин к интиму на первом свидании. По ее словам, мужчины занимаются сексом на первом свидании из-за повышенного уровня гормона тестостерона.