В МИД России назвали НАТО стороной конфликта на Украине

Российский дипломат Полищук назвал страны НАТО стороной конфликта из-за помощи Украине

Страны НАТО, передающие Украине оружие, разведданные, участвующие в планировании военных операций, являются стороной конфликта, заявил в интервью RTVI директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Передача Украине оружия, спутниковых и разведданных, участие в планировании и осуществлении войсковых операций, вступление в боевые действия под прикрытием ЧВК (частных военных компаний — прим.«Ленты.ру») и военных инструкторов, безусловно, делает страны НАТО стороной конфликта», — сказал Полищук.

Он также напомнил, что фактическое участие в боевых действиях стран Альянса против России подтвердила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая заявила: «Мы ведем войну против России».

В том же интервью Полищук сообщил, что Россия и Украина обмениваются вербальными нотами через посольства в третьих государствах. Это происходит по отдельным практическим вопросам.