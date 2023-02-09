Обезьяна научилась пользоваться машинкой и набила татуировку мужчине

Daily Mail: обезьяна сделала блогеру из США татуировку на колене

Блогер из США Funky Matas за два часа научил обезьяну в Мексике пользоваться тату-машинкой и позволил ей набить уникальную татуировку на своем колене. Об этом сообщает Daily Mail.

Matas задумал сделать татуировку с логотипом созданного им совместно с партнером проекта в области NFT «F8». Он прилетел в Мексику и нашел мужчину, у которого жили домашние обезьяны. Кроме того, блогер разыскал достаточно безумного владельца тату-салона, который позволил животному воспользоваться принадлежащим ему оборудованием.

После двух часов обучения и получения угощений обезьяна была готова дебютировать в роли тату-мастера. Хотя блогер заметно нервничал, он был готов к смелым экспериментам, так как уже побил рекорд по количеству подписей, вытатуированных у него на спине.

«Цель это татуировки была в создании логотипа для проекта "Клуб F8" в области NFT, который я начал вместе со своим партнером Энди Уильямсом. Хотя татуировка получилась не лучшей, с точки зрения качества, сам факт произошедшего — интересный взгляд на способности этих умных животных», — пояснил Matas.

Произошедшее вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые из них похвалили мужчину за то, что он показал миру, как умны обезьяны. Другие обвинили его в том, что он использовал животное для привлечения внимания. Блогер рассказал, что принял все необходимые меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность обезьяны и всех, кто присутствовал при создании татуировки. Обезьяне заплатили угощением за ее усердную работу.

Один из самых популярных наборов NFT — это Bored Apes (Унылые обезьяны).

Ранее сообщалось, что модель из Сан-Паулу, Бразилия, сделала татуировку глазного яблока, покрасив его в черный цвет. У девушки множество татуировок и есть пирсинг, но ее решение изменить цвет белка глаза вызвало опасения у поклонников.

