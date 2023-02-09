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13:04, 9 февраля 2023Бывший СССР

Названа причина обстрелов нефтепровода «Дружба»

Политолог Марков заявил, что поступления в бюджет Украины от трансфера нефти несущественны

Фото: Андрей Виль / ТАСС

Украина получает деньги за трансфер нефти через нефтепровод «Дружба», но поступления в бюджет в данном случае несущественны и оказываются несоизмеримо меньше средств, выделяемых Западом для поддержки страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Сергей Марков, объясняя украинские удары по нефтепроводу.

«Деньги, которые Украина получает от Запада, огромны. Три годовых бюджета страны передано только за последний год. Потому поступления от трансфера через "Дружбу" оказываются просто несущественными, — считает Марков. — Кроме того, деньги от "Дружбы" получают одни, — это какие-то определенные группировки — а приказы об атаке отдают совсем другие».

По мнению политолога, поступления в бюджет от трансфера не являются особенно значимыми для Украины в текущей ситуации. Кроме того, Украина предполагает, что после победы и так получит контроль над нефтепроводом.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третий раз атаковали нефтепровод «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации издания, нынешняя атака в приграничном российском регионе производилась группой боевых дронов. Целью беспилотников противника была линейно-диспетчерская станция близ села Найтоповичи.

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Наталия Белова
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