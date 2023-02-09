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19:21, 9 февраля 2023Наука и техника

Россия покажет в Индии Су-57Э и Су-75

«Рособоронэкспорт» на авиасалоне Аero India покажет истребители Су-57Э и Су-75

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Росcия на авиасалоне Аero India 2023, который с 13 по 17 февраля пройдет в индийском городе Бангалор, покажет истребители Су-57Э и Су-75 (Checkmate). Об этом сообщает «Рособоронэкспорт».

Отмечается, что в ходе мероприятия компания представит «около 200 образцов наиболее перспективного вооружения и военной техники российского производства, в том числе перспективный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д».

Посетители авиасалона смогут познакомиться и с российским легким многоцелевым вертолетом Ка-226Т, а также модернизированными версиями боевых вертолетов Ка-52Э, Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш.

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Кроме этого, в ходе Аero India 2023 будет впервые представлен за рубежом новейший российский разведывательный беспилотник «Орлан-30».

В декабре генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина (КнААЗ) модернизируют, чтобы нарастить на нем производство истребителей пятого поколения Су-57.

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Иван Потапов
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