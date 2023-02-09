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12:05, 9 февраля 2023Наука и техника

Россия впервые покажет «Орлан-30» за рубежом

«Рособоронэкспорт»: беспилотник «Орлан-30» впервые покажут на авиасалоне Aero India 2023

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Россия впервые представит за рубежом новейший разведывательный беспилотник «Орлан-30». Дрон покажут на международном авиасалоне Aero India 2023 в Индии. Об этом сообщили в компании «Рособоронэкспорт», передает ТАСС.

«Посетителям стенда Рособоронэкспорта предлагается ознакомиться с российскими беспилотными летательными аппаратами: разведывательно-ударным "Орион-Э", разведывательными "Орлан-10Е" и "Орлан-30" — новинкой 2022 года», — говорится в сообщении.

Комплекс разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-30» предназначен для разведки, наблюдения, корректировки авиации и артиллерии. Также «Орлан-30» может выполнять роль самолета-ретранслятора и наводить корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь». Радиус действия «Орлана-30» — около 120 километров.

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В январе гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что предприятия госкорпорации создают для нужд спецоперации разведывательно-ударные коптеры, способные атаковать противника в составе роя.

В ноябре 2022 года военкор Александр Сладков отметил, что беспилотником «Орлан-30» должен обладать каждый российский полк.

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Даниил Иринин
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