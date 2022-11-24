Военкор Сладков оценил мощность ударов российского беспилотника «Орлан-30»

Военкор Сладков: российский высокоточный беспилотник «Орлан-30» должен быть в каждом полку

Военкор Александр Сладков считает, что российским беспилотником «Орлан-30» должен обладать каждый российский военный полк. Об этом он заявил в своем Telegram-канале, комментируя видео с ударом беспилотника по американским гаубицам в Запорожской области.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Сладкова, демонстрируются кадры уничтожения намеченной цели ударами беспилотника с воздуха. В описании к публикации также говорится, что на записи показаны боевые выстрелы, корректированные расчетом российского разведывательного беспилотника «Орлан-30» с помощью высокоточного управляемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Уточняется, что целью «Орлан-30» являются американские гаубицы М777 Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

«Всего лишь "Орлан-30" плюс "Краснополь" — и еще одной американской гаубицы не существует. И не надо тратить вагон снарядов, грузить, перегружать, заряжать. Этот беспилотник должен быть в каждом полку! Одна корректировка лазером, один управляемый боеприпас — одна пораженная цель. Все!» — прокомментировал Сладков видео.

Ранее в сети появились кадры уничтожения российским зенитно-ракетным комплексом «Тор-М2У» крупного украинского беспилотника в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.