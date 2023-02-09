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07:54, 9 февраля 2023Экономика

Добыча нефти в России начала расти за счет продаж со скидками

«Ъ»: добыча нефти в первую неделю февраля выросла на 0,7% к среднему уровню января
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Unsplash

Добыча нефти в России начинает расти, за первую неделю февраля компании увеличили производство на 0,7 процента относительно среднего уровня января. Объемы достигли 1,491 миллиона тонн в сутки, что чуть ниже среднего суточного уровня февраля прошлого года, до начала спецоперации на Украине, пишет «Коммерсантъ».

Устойчивость добычи можно связать с большими скидками на продажу российской нефти, за счет которых удается сохранять большие объемы экспорта в физическом выражении, пояснил Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Весной прошлого года санкции заставили компании снижать добычу из-за отказа европейских покупателей от нефти из России, однако объемы стали уходить в азиатские страны, в основном в Индию.

Сейчас добыча продолжает расти даже в условиях эмбарго Евросоюза на закупки нефти морским путем, вступившем в силу с 5 декабря, и ответных мерах Москвы, предусматривающих запрет на экспорт при условии соблюдения еще одной системы ограничений — потолка цен, установленного одновременно с эмбарго на уровне 60 долларов за баррель. При этом цена российского сорта Urals в январе в любом случае снизилась до 49,5 доллара за баррель -— в 1,7 раза год к году.

Ситуация заставила власти начать обсуждать изменение методики расчета цен в целях налогообложения. Основный вариант — полный отказ от использования котировки Urals и переход к котировкам Brent с учетом дисконта и стоимости фрахта, устанавливаемый государством. Смысл идеи в том, чтобы стимулировать компании торговать нефтью по цене, которая выгодна для бюджета: в ином случае их налоги возрастут.

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Платон Щукин
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