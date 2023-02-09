Байден обесценил мнение несогласных с его политикой американцев

Байден заявил, что соцопросы о несогласии американцев с его политикой не имеют значения

Президент США Джо Байден в эфире телеканала CBS прокомментировал данные о большом количестве не поддерживающих его людей. Он обесценил мнение американцев, несогласных с тем, какую политику проводит глава государства, заявив, что социологические опросы по этой теме не имеют значения. По его словам, в настоящее время легко заказать «нужный результат» таких соцопросов, сообщает РИА Новости.

«Опросы больше не имеют значения», — заявил он, добавив, что сделав примерно 40-50 звонков можно добиться проведения соцопроса таким образом, чтобы получить нужный тому или иному человеку результат.

Байден отметил, что если поставить вопрос «нужным образом», то окажется, что те же самые респонденты поддерживают его инициативы.

Ранее Байден оценил отношения с Китаем после инцидента со «шпионским шаром», который сбили Соединенные Штаты. Он указал, что они сильно не пострадали после происшествия.