ВСУ третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил о третьем за сутки обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, обстрел был зафиксирован в Шебекинском районе области, где ранее сегодня уже были прилеты.

«Опять обстрел Шебекинского округа. Есть прилеты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения», — рассказал Гладков и добавил, что на место уже выехали экстренные службы.

Ранее обстрелы были зафиксированы в Грайворонском городском округе и селе Муром.