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18:08, 9 февраля 2023Россия

ВСУ третий раз за день обстреляли приграничный российский регион

Глава Белгородской области Гладков сообщил о третьем за сутки обстреле со стороны ВСУ

Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, обстрел был зафиксирован в Шебекинском районе области, где ранее сегодня уже были прилеты.

«Опять обстрел Шебекинского округа. Есть прилеты в хутор Балки. Пострадавших нет. Снарядом повреждена летняя кухня частного домовладения», — рассказал Гладков и добавил, что на место уже выехали экстренные службы.

Ранее обстрелы были зафиксированы в Грайворонском городском округе и селе Муром.

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Марк Леонов
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