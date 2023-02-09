Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:45, 9 февраля 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила три ракеты

Белгородский губернатор Гладков заявил о трех сбитых системой ПВО украинских ракетах
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинские ракеты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за перехваченных в небе ракет никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о ЧП.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В четверг, 9 февраля, под обстрел в Белгородской области также попало село Муром. По словам Гладкова, населенный пункт попал под массированный обстрел — в результате оказалась повреждена территория возле Дома культуры и школы.

19 октября 2022 года президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией
Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях
Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика
Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде
Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики
Россия начнет создание многоразовой «Короны»
Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах»
В МИД заявили о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.