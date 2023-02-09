В граничащем с Украиной российском регионе система ПВО сбила три ракеты

Белгородский губернатор Гладков заявил о трех сбитых системой ПВО украинских ракетах

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинские ракеты в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, из-за перехваченных в небе ракет никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Сотрудники оперативных служб уточняют информацию о ЧП.

В четверг, 9 февраля, под обстрел в Белгородской области также попало село Муром. По словам Гладкова, населенный пункт попал под массированный обстрел — в результате оказалась повреждена территория возле Дома культуры и школы.

19 октября 2022 года президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах. Помимо этого, в Белгородской области власти бессрочно ввели уровень террористической опасности после указа Путина. Аналогичные меры приняты в Брянской и Курской областях, а также в Крыму.