Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины
Белгородский губернатор Гладков сообщил, что село Муром попало под обстрел ВСУ
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — написал он.
Белгородская область регулярно попадает под обстрел. 6 февраля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа,.