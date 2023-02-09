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11:25, 9 февраля 2023Россия

Приграничное российское село попало под массированный обстрел со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что село Муром попало под обстрел ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под массированный обстрел со стороны Украины. Об этом в четверг, 9 февраля, губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», — написал он.

Белгородская область регулярно попадает под обстрел. 6 февраля глава региона заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Казинка Валуйского городского округа,.

Евгения Куликова
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