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11:45, 9 февраля 2023Россия

Очевидцы описали первые минуты после взрыва в жилом доме в Новосибирске

Жительницы Новосибирска фразой «дом пополам» описали первые минуты после взрыва

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Жительницы Новосибирска фразой «дом пополам» описали первые минуты после взрыва в пятиэтажке. Их комментарии опубликовал телеканал «360».

Одна из россиянок пояснила, что рано утром в четверг, 9 февраля, прозвучал грохот, от которого в ее квартире «все дрогнуло». Только выйдя на улицу, женщина поняла, что именно произошло.

Другая очевидица отметила, что ее разбудили звуки взрыва. «Позже появился дым, в течение часа огонь становился сильнее, а машин пожарной службы и скорой помощи подъезжало все больше», — поделилась она.

Согласно последним данным, в результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске погибли пять человек. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов.

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар. К месту происшествия вылетел глава МЧС России Александр Куренков.

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Анна Щербакова
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