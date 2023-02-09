Глава МЧС вылетел в Новосибирск после взрыва газа в жилом доме

Глава МЧС Куренков вылетел в Новосибирск после взрыва газа в жилом доме

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой, где рано утром в жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, начался пожар.

Данные о погибших разнятся: «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах пишет о трех жертвах, а в Минздраве Новосибирской области рассказали о двух.

Ранее Следственный комитет показал последствия взрыва на видео. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).