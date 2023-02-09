Врачи рассказали о состоянии изрезанной сверстницей пятиклассницы из Химок
Состояние изрезанной сверстницей пятиклассницы из подмосковных Химок улучшилось, врачи перевели ее из палаты в реанимации в хирургию. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщение приводит РИА Новости.
По оценке медиков, состояние подвергшейся нападению девочки показывает положительную динамику.
«Она уже переведена (...) в отделение хирургии. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести», — цитирует агентство сообщение ведомства.
О происшествии в лицее №10 города Химки стало известно 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей более 20 ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.
Ранее появились подробности о семье изрезавшей сверстницу ножом пятиклассницы из Химок.