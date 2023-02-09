Песков прокомментировал поставки оружия Евросоюзом на Украину

Дмитрий Песков выразил сожаление насчет растущей вовлеченности ЕС в конфликт с Россией

Страны Еврсоюза (ЕС) еще больше вовлекаются в прямой конфликт с Россией, поставляя Украине оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Мы это воспринимаем как, собственно, не что иное, как растущую вовлеченность Великобритании, Германии, Франции в конфликт между Россией и Украиной», — прокомментировал он перспективу передачи истребителей Киеву.

По словам Пескова, подобные действия приводят к тому, что постепенно исчезает грань между прямой и косвенной вовлеченностью стран Запада в украинский конфликт. «Можно только выразить сожаление в этой связи», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность поставок истребителей Киеву. Он указал, что не исключает никакие варианты военной помощи. Глава британского кабмина отметил, что начало обучения украинских пилотов стало первым шагом к тому, чтобы украинские военные могли управлять британскими истребителями.