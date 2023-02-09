Политолог допустил прямое участие еще одной страны в украинском конфликте

Политолог Перенджиев допустил вступление Польши в украинский конфликт

Польша может официально вступить в украинский конфликт, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, катализатором этого станут дальнейшее продвижение российских войск, сокращение мобилизационного потенциала Украины, а также одобрение данного шага Вашингтоном. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Польша уже считает часть территории Украины своей. Хоть широко это и не озвучивается, но мы знаем о подобных заявлениях. Есть даже конфликт на этой почве военнослужащих Украины и Польши. Страна может действовать не только на территории самой Украины, но также атаковать Белоруссию, Калининградскую область, наши северо-западные регионы, например Псковскую область», — допустил Перенджиев.

Катализатором решения о вступлении в конфликт военный политолог считает продвижение и успехи российских войск, сокращение мобилизационного потенциала Украины, а также соответствующий приказ Вашингтона.

Россия уже готова к подобному шагу, ответные меры озвучивались верховным главнокомандующим, руководителем Совбеза. Это применение всех видов оружия, которое еще не применялось раньше Александр Перенджиев военный политолог

Перенджиев подчеркнул, что в случае вступления Польши в конфликт речь будет идти не о специальной военной операции, а о полноценном военном столкновении с НАТО. Он также уточнил, что применение ядерного оружия в случае столкновения с альянсом не предполагается, только использование более мощных, неядерных, видов.

Варшава существует ради победы над Москвой. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал смысл жизни для своей страны, его слова приводит итальянская газета Corriere della Sera.

По его словам, поражение России является «одновременно польским и европейским смыслом жизни». Помимо этого, он одобрил решение Германии поставить Украине танки Leopard 2. «Лучше поздно, чем никогда», — подытожил политик.