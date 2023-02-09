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00:11, 10 февраля 2023Россия

Путину сообщили количество летающих в Россию иностранных авиакомпаний

Министр Савельев: более 50 иностранных авиакомпаний осуществляют полеты в Россию

Фото: Federico Gambarini / Globallookpress.com

Министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с Владимиром Путиным 9 февраля рассказал, сколько иностранных авиакомпаний осуществляют полеты в Россию. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля.

По словам Савельева, в Россию летают 53 авиакомпании из 27 стран, из РФ — 14 в 22 государства. Глава ведомства напомнил, что сейчас российский авиапарк состоит почти из 1300 самолетов, для пассажирских перевозок из них используются 1163.

На совещании с представителями авиаотрасли Путин вспомнил поговорку про волков, говоря про решения, за счет которых российские компании сохранили парк зарубежных самолетов. Савельев, в свою очередь, благодарил президента за «непростое решение в условиях санкций» с целью оставить самолеты в стране.

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Екатерина Подвигина
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