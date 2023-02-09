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10:07, 9 февраля 2023Мир

Кабмин ФРГ раскритиковали после данных о вине США в подрыве «Северных потоков»

Политик раскртитиковала кабмин ФРГ после данных о вине США в подрыве «Северных потоков»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт раскритиковала кабмин Германии после публикации данных о том, что власти США виновны в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Ее слова передает РИА Новости.

«В то время как правительство ФРГ призывает к трансатлантической дружбе, а также без критики следует США, правительство США обеспечивает подрыв трубопроводов "Северный поток", о чем провел тщательное расследование лауреат Пулитцеровской премии Херш», — высказалась политик.

Виктория Кондратьева
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