Путин дал поручения после взрыва газа в доме в Новосибирске

Президент Путин дал поручения главе Новосибирской области Травникову после взрыва газа

Президент России Владимир Путин дал поручения главе Новосибирской области Андрею Травникову после взрыва газа в жилой пятиэтажке в столице региона. Об этом он заявил на совещании по развитию гражданской авиации, трансляция мероприятия велась в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам президента, губернатору региона нужно будет сформировать список из предложений к федеральным властям, в котором были бы перечислены все необходимые меры поддержки пострадавших.

«Надеюсь, все, что нужно в таких случаях делать со стороны региональных властей, будет сделано. Если нужна помощь со стороны федеральных органов, сформулируйте это как можно быстрее», — заявил российский лидер.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.

На момент обнаружения тела седьмого погибшего Куренков уточнял, что под завалами могут оставаться восемь человек.