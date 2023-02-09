Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска

Куренков заявил, что Путин держит на контроле ситуацию после взрыва газа в Новосибирске

Президент России Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию со взрывом газа в пятиэтажке Новосибирска. О том, что главе государства доложили о ЧП, заявил глава МЧС Александр Куренков, его цитирует РИА Новости.

«Происшествие находится на контроле президента, президент интересовался лично», — сказал Куренков, подчеркнув, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил главе государства о ситуации после ЧП.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По данным Минздрава, погибли восемь человек, пострадали еще девять, двое из которых находятся в реанимации.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На момент обнаружения тела седьмого погибшего Куренков уточнял, что под завалами могут оставаться восемь человек. Министр назвал невысокими шансы на спасение людей под завалами, но подчеркнул, что это возможно. Он допустил, что на разборы разрушений могут уйти сутки с момента происшествия.