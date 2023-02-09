Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 9 февраля 2023Россия

Под завалами дома в Новосибирске нашли тело еще одного погибшего

Минздрав сообщил об увеличении числа погибших при взрыве в пятиэтажке Новосибирска до 8

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, которая находится на Литейной улице, возросло до восьми. Об обнаружении под завалами тела еще одного человека сообщил Минздрав Новосибирской области в Telegram-канале.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о семи погибших. Тогда ведомство уточняло, что пострадали еще девять человек, двое из них в тяжелом состоянии.

«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», — сообщили в региональном Минздраве.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.

На момент обнаружения тела седьмого погибшего Куренков уточнял, что под завалами могут оставаться восемь человек. Министр назвал невысокими шансы на спасение людей под завалами, но подчеркнул, что это возможно. Он допустил, что на разборы разрушений могут уйти сутки с момента происшествия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией
Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях
Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика
Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде
Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики
Россия начнет создание многоразовой «Короны»
Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах»
В МИД заявили о превращении Швеции и Финляндии в прифронтовые страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.