Под завалами дома в Новосибирске нашли тело еще одного погибшего

Минздрав сообщил об увеличении числа погибших при взрыве в пятиэтажке Новосибирска до 8

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска, которая находится на Литейной улице, возросло до восьми. Об обнаружении под завалами тела еще одного человека сообщил Минздрав Новосибирской области в Telegram-канале.

Ранее Министерство здравоохранения сообщало о семи погибших. Тогда ведомство уточняло, что пострадали еще девять человек, двое из них в тяжелом состоянии.

«Уже восемь погибших. Под завалами нашли еще одно тело», — сообщили в региональном Минздраве.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. На место ЧП прибыл глава МЧС Александр Куренков.

На момент обнаружения тела седьмого погибшего Куренков уточнял, что под завалами могут оставаться восемь человек. Министр назвал невысокими шансы на спасение людей под завалами, но подчеркнул, что это возможно. Он допустил, что на разборы разрушений могут уйти сутки с момента происшествия.

