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16:17, 9 февраля 2023Россия

Глава МЧС оценил шансы на спасение оставшихся под завалами дома в Новосибирске

Глава МЧС назвал невысокими шансы спасти людей из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Шансы спасти людей из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске после взрыва газа есть, но они невысоки. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков, прибывший на место ЧП, его цитирует ТАСС.

Глава ведомства объяснил, что вероятность найти людей живыми невысока из-за холода и пожара, который возник после взрыва газа. По словам министра, на разборы завалов могут уйти сутки с момента происшествия.

Куренков также допустил, что под завалами дома могут находиться еще восемь человек.

Газ взорвался в жилой пятиэтажке Новосибирска 9 февраля, в результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир. По официальным данным, погибли семь человек, пострадали девять, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием. Местные жители рассказали, что за день до взрыва по дому ходили какие-то люди, «звонили по квартирам, стучали» и представлялись сотрудниками газовой службы.

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Анастасия Шейкина
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