Глава МЧС назвал возможное число оставшихся под завалами в Новосибирске людей

Глава МЧС Куренков заявил, что под завалами в Новосибирске могут оставаться 8 человек

Под завалами пятиэтажки в Новосибирске, предположительно, могут находиться еще восемь человек. Такое возможное число назвал глава МЧС России Александр Куренков. Его слова приводит ТАСС.

Он также допустил, что число погибших под завалами дома еще может увеличиться и подтвердил, что жертвами ЧП стали семь человек.

На разборы завалов могут уйти сутки с момента происшествия, добавил он. Министр считает, что найти кого-либо живым вероятность невелика, учитывая низкую температуру и пожар, произошедший после взрыва.

