Жильцы новосибирской пятиэтажки заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва

Жильцы разрушенной пятиэтажки в Новосибирске заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва

Жильцы разрушенной пятиэтажки в Новосибирске заявили о визите лжегазовиков накануне взрыва. Их рассказ опубликовал региональный новостной портал NGS.RU.

Они разъяснили, что в среду, 8 февраля, по дому ходили какие-то люди, «звонили по квартирам, стучали». По словам жильцов, неизвестные представлялись сотрудниками газовой службы.

Жители Новосибирска предположили, что визитеры могут быть связаны с «Межрегионгазом». В пресс-службе компании заверили, что они не поставляют газ в дом на Линейной, 39 и, соответственно, их сотрудники не могли обходить квартиры.

Позже выяснилось, что поставкой газа в дом на Линейной занимается компания «Новосибирскоблгаз».

Взрыв бытового газа произошел в новосибирской пятиэтажке ранним утром 9 февраля. В здании частично обрушились два подъезда, в которых располагались не менее 30 квартир, а также начался пожар. Согласно последним данным, пять человек погибли, еще девять пострадали.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников счел основной причиной взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.

Спасатели продолжают осуществлять разбор завалов. К месту происшествия вылетел глава МЧС России Александр Куренков.