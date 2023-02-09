В ЛНР потребовали расследовать убийство российских военнопленных солдатом ВСУ

Омбудсмен ЛНР потребовала расследовать убийство российских военнопленных солдатом ВСУ

Омбудсмен Луганской народной республики (ЛНР) Виктория Сердюкова потребовала провести расследование в связи с распространенными кадрами, предположительно, расстрела бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных. Свое обращение к международным организациям она написала в Telegram.

«Требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры по фиксации данного преступления и провести должное расследование», — сказала она. Сердюкова уточнила, что ранее в сети распространилось видео, на котором можно увидеть убийство российских военных.

По ее словам, эти действия являются еще одним подтверждением того, что украинским военнослужащим «не знакомо такое понятие как гуманизм». Ранее RT в Telegram сообщало, что в сети распространяется ролик, на котором видно, что человек с автоматом по-украински спрашивает лежащего на земле бойца, откуда он. «Не дождавшись ответа, стреляет в голову», — пишет RT. Всего на видео запечатлены трое пленных.

9 февраля Следственный комитет России заявил, что будет расследован факт предположительного расстрела ВСУ троих российских военнопленных. Следователи установят обстоятельства произошедшего и круг причастных к преступлению лиц.