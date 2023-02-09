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12:41, 9 февраля 2023Россия

В Кремле прокомментировали обвинения Кадырова в адрес генерала Соболева

Песков заявил, что Кремль не участвует в полемике Кадырова и генерала Соболева
Виктор Соболев

Виктор Соболев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Кремль не принимает участие в полемике главы Чечни Рамзана Кадырова и генерала Виктора Соболева. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РБК.

«Мы не участвуем в этой полемике и не хотели бы давать никакие оценки», — прокомментировал ситуацию официальный представитель Кремля.

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что Россия не пойдет на столкновение с Польшой, так как это приведет к конфликту со всем блоком НАТО и возможной ядерной войне.

В ответ на это Кадыров обвинил Соболева в готовности «заранее проиграть войну», подчеркнув, что рассуждения офицеров об опасности третьей мировой войны на фоне страха перед вовлечением в вооруженный конфликт на Украине Польши можно сравнить с позой страуса.

Глава Чечни до полемики с Соболевым высказывался о денацификации Польши после успешного завершения СВО. Он заявлял, что военные запасы Варшавы оказались истощены после поставок вооружений Киеву. Кадыров предсказал после окончания конфликта на Украине замешательство Польши , власти которой, по его словам, будут думать: «а что, если после успешного окончания СВО Россия начнет денацифицировать, демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша!»

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Анастасия Шейкина
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