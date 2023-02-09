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14:24, 9 февраля 2023Экономика

Торговля России и Казахстана достигла рекордных объемов

ТПП: товарооборот России и Казахстана в 2022 году достиг рекордных $26 млрд

Фото: Unsplash

Товарооборот России и Казахстана по итогам 2022 года прибавил 2 миллиарда долларов и достиг рекордных 26 миллиардов, пишет ТАСС со ссылкой вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Владимира Падалко.

Он указал, что за год торговля увеличилась на 10 процентов после роста на 30 процентов в 2021 году. Глава ТПП Сергей Катырин заявил, что есть хорошие предпосылки для наращивания двусторонних связей с Казахстаном в машиностроении, энергетике, химической промышленности, сельском хозяйстве и АПК, в сфере высоких технологий, инноваций и цифровизации.

Однако в феврале Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России. Оно оказывает помощь экспортерам и дистрибьюторам республики в выходе и закреплении на российском рынке, привлечении иностранных инвестиций, а также в продвижении товаров и услуг в России.

В казахстанском Минторговли объяснили, что решение о прекращении работы торгового представительства в России было принято в рамках процесса оптимизации работы государственных органов. Там добавили, что такое решение не повлияет на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

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Софья Ермакова
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