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19:15, 9 февраля 2023Силовые структуры

Российскому подростку огласили приговор за подготовку теракта в школе

Под Белгородом суд приговорил к 6,5 года колонии подростка за подготовку теракта в школе

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Белгородской области суд огласил приговор 15-летнему местному жителю за подготовку к теракту в школе. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Мария Максимова.

Российского подростка признали виновным по части 2 статьи 205.5 и части 1 статьи 30, части 3 статьи 205 («Участие в деятельности террористической организации и подготовка к террористическому акту») УК РФ и приговорил к шести годам и шести месяцам воспитательной колонии.

Следствие и суд установили, что в сентябре 2022 года россиянин подготовил сценарий нападения на одну из школ в городе Старый Оскол. Для осуществления замысла фигурант искал деньги и оружие, а также пытался вовлечь в преступление своих одноклассников. Годом ранее он стал интересоваться идеологией запрещенного в России террористического движения «Колумбайн». О планах школьника стало известно учителю, она обратилась к правоохранителям.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил о предотвращении нападений на школы в девяти регионах страны.

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Илона Палей
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