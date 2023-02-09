В МЧС рассказали о поисках российской семьи в турецком городе

Советник главы МЧС Мартынов: в Антакье определено место возможного нахождения семьи из РФ

Спасатели определили примерное место под завалами в турецком городе Антакья, где может находиться российская семья. Об этом рассказал советник главы МЧС России Даниил Мартынов, его цитирует РИА Новости.

Беседуя с журналистами, он отметил, что спасатели продолжают поиски соотечественников. «Мы уже дошли до нулевого уровня и примерно определили ту локацию, где они могут находиться», — заверил советник главы ведомства.

Рассказывая о поисках россиян, он отметил, что спасатели обнаружили под завалами тела двух гражданок Турции. По его словам, множество зданий в Антакье разрушены, а спасателей и техники не хватает.

Ранее стало известно, что группа из 43 русскоговорящих гидов-историков оказалась под завалами в отеле Isias Hotel в турецком Адыямане.

В четверг, 9 февраля, сообщалось, что общее число погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тысяч. По словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, количество жертв землетрясения составляет 14 014, раненых насчитывается до 63 794 человек.