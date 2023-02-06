43 русскоговорящих гида оказались под завалами отеля в Турции

АТОР: под завалами отеля Isias Hotel в Турции находятся 43 русскоговорящих гида-историка

Группа из 43 русскоговорящих гидов-историков находится под завалами в отеле Isias Hotel в турецком Адыямане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что историки приехали туда из разных университетов Турции в рамках программы профессионального образования. В настоящее время на месте ведутся спасательные работы.

Также сообщается, что в стране разрушены минимум отеля — в Адыямане, Малатье, Кахраманмараше и Антакье. В двух из них были размещены спортивные команды.

АТОР сообщила, что в Турции могут находиться до 45 тысяч организованных и самостоятельных туристов из России. Из них 25-30 тысяч — в Стамбуле, около 12-15 тысяч — на курортах Антальи. Остальные — на Эгейском побережье и горнолыжных курортах страны.

По предварительным данным, среди жертв и пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции россиян нет, за помощью в диппредставительства РФ соотечественники не обращались.

Вечером 6 февраля число жертв землетрясения выросло до 2316. В пострадавшую страну вылетели три самолета МЧС России со спасателями и спецоборудованием. Еще один борт направляется в Сирию, которая также подверглась удару стихии, там погибли 656 человек.