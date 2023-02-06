Число жертв землетрясения в Турции значительно увеличилось

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316

Число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 1762 погибших.

Толчки магнитудой 7,8 — сильнейшие на территории страны с 1939 года — начались ранним утром 6 февраля. Спустя несколько часов в центральной части Турции зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Сейчас в пострадавшую страну летят три самолета МЧС России со спасателями и спецоборудованием. Еще один борт направляется в Сирию, которая также подверглась удару стихии, там погибли 656 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил по всей стране общенациональный траур до 12 февраля включительно.

