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09:55, 6 февраля 2023Путешествия

Стало известно об отсутствии пострадавших при землетрясении в Турции россиян

Россияне не обращались в генконсульства России после землетрясения в Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Среди жертв и пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции россиян нет, за помощью в диппредставительства РФ соотечественники не обращались. Об отсутствии отечественных туристов среди пострадавших в понедельник, 6 февраля, стало известно ТАСС из заявления генеральных консульств России в Анталье и Стамбуле.

По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, подземные толчки были зафиксированы в отдалении от популярных туристических зон, в связи с чем российских организованных путешественников на месте происшествия не было.

Ранее сообщалось, что всего в результате землетрясения, произошедшего в семи регионах Турции, пострадало 440 человек, еще 76 погибло. Наибольшие разрушения произошли в районе Пазарчик в Кахраманмараше на юго-востоке страны.

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Валентина Процкова
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