Американский сенатор допустил причастность США к взрывам на «Северных потоках»

Сенатор Ли не смог исключить предположение, что в подрыве «Северных потоков» виновны США

Сенатор от штата Юта Майк Ли допустил причастность США к взрывам на «Северных потоках». Своим мнением он поделился в личном Twitter-аккаунте.

«Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали "Северный поток"», — написал Ли. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с коллегами, добавив, что никто из них не располагает какой-либо информацией о произошедшем. Политик подчеркнул, что если Вашингтон действительно окажется виновным в диверсии на газопроводах, то это приведет к большим проблемам.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пригрозил последствиями для США после новых данных о причастности Вашингтона к диверсии на «Северных потоках». По его словам, стремление западных стран затянуть расследование и провести его без участия российских представителей подтверждает их причастность к взрывам.