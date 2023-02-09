Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:26, 9 февраля 2023Мир

Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»

Рябков заявил о последствиях для США после новых данных о взрывах на «Северных потоках»
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Для властей США будут последствия после новых данных о причастности Вашингтона к организации атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», пригрозил американской стороне замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом в четверг, 9 февраля, передает РИА Новости.

«По большому счету, вчерашняя публикация подтвердила то, что мы в качестве вывода для себя сделали, — официальный представитель МИД вчера еще отфиксировала, что у нас никогда не было сомнений в том, что США, возможно, другие натовские страны причастны к этой возмутительной диверсии», — высказался дипломат.

Рябков отметил, что стремление стран Запада затянуть расследование и не допускать к нему российских представителей подтверждало их причастность к диверсии. «Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона», — заключил он.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По его версии, операцию провели Военно-морские силы США. Он также утверждал, что для установки бомб использовались подлодки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россия пригрозила США последствиями за атаки на «Северные потоки»
Глава JPMorgan назвал заявления о победе над инфляцией преждевременными
Шансы Байдена переизбраться на второй срок оценили
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевой одежде Zara
Макрон прокомментировал вопрос о поставках истребителей Украине
Бык убил 14-летнего наездника на его первом родео
Глава российского региона купил себе ковер с портретом Путина
Тренер рассказал о сроках для получения ягодиц «как у Кардашьян»
При взрыве газа в российском кафе пострадали пять человек
Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.