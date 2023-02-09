В МИД объяснили причину медленного хода расследования на «Северных потоках»

МИД России: расследование подрыва «Северных потоков» нацелено на сокрытие исполнителей

Расследование подрыва российских газопроводов «Северный поток» нацелено не на поиск исполнителей диверсии, а на их сокрытие, чтобы «их концы остались в воде». Так причину медленного хода расследования объяснил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«История с "Северным потоком", который был взорван, как известно, при абсолютно молчаливом попустительстве... европейских стран… расследование ведется таким образом, чтобы действительно концы в фигуральном и прямом смысле остались в воде. Вот, собственно, и вся забота об этом», — заявил дипломат.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.