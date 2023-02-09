Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 9 февраля 2023Мир

В МИД объяснили причину медленного хода расследования на «Северных потоках»

МИД России: расследование подрыва «Северных потоков» нацелено на сокрытие исполнителей

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

Расследование подрыва российских газопроводов «Северный поток» нацелено не на поиск исполнителей диверсии, а на их сокрытие, чтобы «их концы остались в воде». Так причину медленного хода расследования объяснил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«История с "Северным потоком", который был взорван, как известно, при абсолютно молчаливом попустительстве... европейских стран… расследование ведется таким образом, чтобы действительно концы в фигуральном и прямом смысле остались в воде. Вот, собственно, и вся забота об этом», — заявил дипломат.

8 февраля американский правозащитник и журналист Сеймур Херш представил расследование, в котором заявил, что водолазы США под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Он утверждает, что 26 сентября 2022-го самолет Военно-морских сил Норвегии сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Пригожин насчитал 10 миллионов желающих воевать в «Вагнере» американцев
Украина заминировала все дороги на границе с Белоруссией
Еще один международный депозитарий отказался от расчетов в рублях
Путину доложили о взрыве газа в пятиэтажке Новосибирска
Звезду корейского кино отправили под следствие из-за использования анестетика
Россиянин обварил женщину кипятком до смерти и выбросил тело в подъезде
Болгария наложит вето на санкции ЕС в отношении российской ядерной энергетики
Россия начнет создание многоразовой «Короны»
Путин сделал замечание докладчику после фразы о «других лучших странах»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.