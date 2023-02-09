Соловьев объяснил нежелание давать интервью Дудю

Соловьев словами «потому что он мерзость» объяснил нежелание давать интервью Дудю

Телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» резко высказался о блогере Юрии Дуде (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и объяснил нежелание давать ему интервью. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мне говорили: "Почему ты не пойдешь к нему в эфир?" А потому что он мерзость, прыщ», — заявил телеведущий. Он также счел, что блогер «живет на деньги западных спецслужб».

В 2020 году Соловьев раскрыл, что Дудь предлагал ему записать интервью, однако он отказался. По словам телеведущего, ему неинтересно общаться с блогером. Кроме того, он назвал Дудя пустым и выразил уверенность в том, что блогер плохо разбирается в отечественной истории.

Ранее Соловьев также раскритиковал телеведущую Ксению Собчак, обвинив ее в «феноменальной глупости». Он заявил о якобы необразованности Собчак и выразил уверенность в том, что телеведущая пристально следит за его деятельностью, так как завидует ему.