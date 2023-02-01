Соловьев заявил о «феноменальной глупости» Собчак

Телеведущий Владимир Соловьев обвинил Ксению Собчак в глупости и необразованности

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал блогершу и ведущую Ксению Собчак, обвинив ее в глупости и необразованности. Его высказывания в адрес Собчак прозвучали в эфире программы «Полный контакт», запись трансляции доступна на YouTube.

Соловьев заявил, что его удивляют «феноменально глупые люди типа Собчак». «Это какой-то позор МГИМО — наличие Собчак. Ну это же человек глупейший, который страдает глубинным отсутствием образования, ничего не знает, ничего не понимает», — возмутился ведущий.

Помимо этого, он счел, что Собчак постоянно следит за его деятельностью. По мнению Соловьева, это обусловлено тем, что ведущая «пытается хоть где-то посмотреть на то, как работают лучше», и завидует ему.

Собчак и Соловьев регулярно критикуют и высмеивают друг друга. В частности, ранее телеведущая пошутила над тем, что Соловьев принес в студию программы «Полный контакт» британскую противотанковую ракету NLAW, привезенную из Донбасса. Высказываясь о другом фрагменте передачи с телеведущим, Собчак с иронией также написала, что он «одержим бесами».

Соловьев, в свою очередь, называл Собчак «матерящейся теткой, целующейся с девками», обвинял ее в цинизме и безнравственности. Он также заявлял, что телеведущая зарабатывает на ненависти к России.