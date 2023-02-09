Главный специалист Белого дома по России решил уйти в отставку

Bloomberg: главный специалист Белого дома по России Грин уходит в отставку

Главный специалист Белого дома по России Эрик Грин принял решение уйти в отставку, об этом сообщает агентство Bloomberg.

После того, как президентом США стал Джо Байден, политик получил пост старшего директора России и Центральной Азии Совета национальной безопасности (СНБ).

Эрик Грин занимался дипломатической службой более 30 лет. Как отметил глава СНБ Джейк Салливан, он играл центральную роль в усилиях Соединенных Штатов в разработке мер в отношении России и деятельности в вопросах поддержки Украины.

«Его идеи и действия снова и снова оказывались решающими, и я безмерно благодарен за его службу», — заявил советник Белого дома по национальной безопасности.

Ранее стало известно, что глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку.