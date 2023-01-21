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22:20, 21 января 2023Мир

Стало известно о возможной отставке главы аппарата Белого дома

NYT: глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку

Фото: Pixabay

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшие недели может уйти в отставку. Об этом стало известно изданию New York Times (NYT).

«Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность», — отмечает газета.

Источники также сообщили, что в окружении президента США Джо Байдена еще не говорят, выбран ли преемник. Объявление об отставке Клейна может последовать за обращением главы государства к нации 7 февраля.

По информации издания, на место Клейна могут взять одного из министров нынешнего кабинета. Отмечается, что влияние нынешнего главы аппарата на президента очень велико.

Рон Клейн был главой администрации Байдена с января 2009 года. Также он занимал пост начальника аппарата вице-президента Альберта Гора. Аппарат Гора Клейн возглавлял с 1995 по 1999 год, в ходе президентской капании Гора в 2000 году входил в юридическую команду демократов. Позднее участвовал в кампании Джона Керри в 2004 году.

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Марина Совина
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