Опубликован список пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

«112» опубликовал список пострадавших из-за взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

Опубликован список пострадавших из-за взрыва газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске. Данные в четверг, 9 февраля, публикует Telegram-канал «112».

Ранения получили: Улу-Таланбек Абдимиталин (30 лет), Сергей Тришин (76 лет), Наталья Казанцева (40 лет), Миржан Калмирзаева (36 лет), Евгений Илюшин (38 лет), Светлана Левина (53 года), Андрей Некшин (16 лет), Евгений Кулик (42 года).

В списке восемь человек, но мэр города Анатолий Локоть ранее сообщал об 11 пострадавших. В Минздраве уточнили, что двое пострадавших при взрыве в пятиэтажке находятся в реанимации.

По последним данным, в результате ЧП погибли два человека.

О взрыве в пятиэтажке на Линейной улице в Новосибирске стало известно утром 9 февраля. В результате обрушились два из четырех подъездов, в которых расположены по 15 квартир. Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, запечатлен момент взрыва.