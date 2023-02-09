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07:01, 9 февраля 2023Забота о себе

Секс-коуч дал советы по незаметному сексу в семейном путешествии

Секс-коуч посоветовал паре во время семейного отдыха заниматься сексом под белый шум

Фото: Shutterstock

Секс-коуч Рич Юзвяк дал несколько советов паре, которая во время семейного отдыха с детьми боится остаться без секса. Рекомендации по незаметному интиму он перечислил в колонке для издания Slate.

В редакцию издания обратилась женщина, которая собирается отправиться с мужем и двумя детьми 12 и 9 лет на месяц-полтора в путешествие на фургоне. Она переживает, что регулярная интимная жизнь с супругом прервется, поскольку дети всегда будут рядом. «Нам перейти на ласки руками? Поставить детям отдельную палатку? Отсылать их в долгие походы? Самим уходить? Раз в неделю брать два номера в отеле?» — задается вопросом она.

В ответ Юзвяк похвалил перечисленные женщиной варианты и указал на то, что если дети уже знают о взрослой интимной жизни, им можно напрямую сказать, что родителям необходимо побыть наедине. «Опытные жители фургонов также уже много чего придумали: заниматься сексом под звуки белого шума, уединяться в стоячих душах. А мой любимый способ — разбросать монетки по центу и велеть детям не возвращаться, пока они не насобирают доллар», — перечислил способы он.

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Александра Лисица
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