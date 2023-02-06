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06:59, 6 февраля 2023Забота о себе

Названы сжигающие максимальное количество калорий позы для секса

Yahoo Life UK: секс-поза «маслобойка» сжигает 211 килокалорий за полчаса

Фото: Ground Picture / shutterstock

Секс-поза «маслобойка» сжигает 211 килокалорий за полчаса, а разогревающие ласки во время прелюдии — 100 килокалорий в час. Об этом рассказало издание Yahoo Life UK со ссылкой на портал From Mars.

По словам сексолога Несс Купер, секс является самой приятной формой упражнений. Даже страстный поцелуй сжигает не меньше двух килокалорий в минуту, а сексуальная позиция «маслобойка» способна за полчаса избавить от 211 килокалорий. Она требует изрядной гибкости, поскольку требует лежать на спине со сведенными за головой ногами.

В позе стоя можно сжечь до 198 килокалорий за 30 минут, но в такой позиции женщины редко получают оргазмы, отмечают эксперты.

Поза «по-собачьи» занимает третье место, сжигая до 182 килокалорий за полчаса. У этого положения есть дополнительное преимущество: оно приводит к оргазму у 79 процентов женщин. «Ложки» могут показаться не самой энергичной позицией, но даже она сжигает до 100 килокалорий за 30 минут.

до 78килокалорий

за полчаса сжигает поза «69»

«Для "обратной наездницы" обязательно нужно заранее размяться, — говорит секс-педагог Джавей Фрай-Некрасова. — Если вы не привыкли сидеть на корточках в течение длительного времени, это лучший способ свести к минимуму вероятность внезапной судороги».

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Исследования показали, что половой акт также помогает снизить кровяное давление, улучшить качество сна, уменьшить физическое и психическое напряжение, а также повысить самооценку.

«Высвобождаемые во время секса эндорфины и окситоцин помогают расслабиться, — объяснила Фрай-Некрасова. — Кроме того, секс способствует снятию стресса, укреплению иммунной системы и улучшению ночного сна. Секс также является отличной тренировкой для мышц тазового дна женщины — они контролируют оргазм и удержание мочи».

Ранее психолог-сексолог Россияна Лучкина назвала факторы, повышающие риск смерти во время секса. Она предупредила, что люди с болезнями сердца больше других рискуют умереть во время интимной близости.

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Алиса Дмитриева
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