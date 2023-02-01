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05:02, 1 февраля 2023Забота о себе

Названы повышающие риск смерти во время секса факторы

Психолог Лучкина: люди с болезнями сердца больше других рискуют умереть во время секса

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Люди с болезнями сердца и сосудов больше других рискуют скоропостижно умереть при занятиях сексом. Некоторые другие факторы, повышающие риск летального исхода во время интимной близости, психолог-сексолог Центра сексуального образования Secrets Россияна Лучкина назвала в беседе с «Лентой.ру».

Лучкина сообщила, что большинство людей может спокойно заниматься сексом и получать от него удовольствие, так как это не самая распространенная причина смерти. В группу повышенного риска входят только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и те, кому противопоказаны активные физические нагрузки.

Секс — это активная деятельность, повышающая кровяное давление, сердцебиение и создающая большое физическое напряжение. Если организм не готов к таким нагрузкам, могут быть неприятные последствия в виде нарушений сердечного ритма и гипертонии. Однако наиболее частыми причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты

Россияна Лучкина психолог-сексолог
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Также, по словам Лучкиной, рискованно заниматься сексом сразу после инфаркта. После выписки из больницы и реабилитации стоит повременить с интимной близостью до официального разрешения врача.

Психолог подчеркнула, что если нет абсолютного запрета на половые контакты, не стоит исключать их из жизни даже при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. «Если подобрать спокойный ритм, оптимальные позы, выдерживать время отдыха и восстановления дыхания, можно получать удовольствие от секса без особого риска для здоровья», — подытожила Лучкина.

Ранее психолог Анна Стеф назвала способ повысить качество секса у живущих вместе людей. По ее мнению, улучшить отношения и привнести остроту в совместную жизнь поможет раздельный сон.

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Наталья Обрядина
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