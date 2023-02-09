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19:38, 9 февраля 2023Забота о себе

Стинг признался во вранье о своей сексуальной жизни

71-летний певец Стинг развеял миф о семичасовом тантрическом сексе с женой

Фото: Terje Dokke / Globallookpress.com

Певец Стинг развеял миф о семичасовом тантрическом сексе с женой Труди Стайлер, о котором он рассказывал в начале их отношений. О вранье о своей сексуальной жизни 71-летний музыкант рассказал в интервью изданию The Sydney Morning Gerald.

В ответ на вопрос журналиста о многочасовом тантрическом сексе Стинг ответил: «Я знал, что вы спросите об этом». Певец признался, что преувеличил, говоря про семь часов.

Рассказывая про семь часов тантрического секса, Стинг имел в виду и ужин, и фильм вперемешку

«Я не возражаю против того, чтобы долго заниматься сексом и говорить про него. Это очень полезно для здоровья», — прокомментировал музыкант.

Стинг добавил, что тема секса всегда была под запретом в доме его родителей. «Теперь я могу свободно говорить о сексе с журналистами по всему миру. Мне повезло во многих отношениях, и мое здоровье в этом возрасте — это то, что я не воспринимаю как должное. Я потерял много друзей, не доживших до моих лет. И поэтому я ценю каждый день таким, какой он есть», — заявил он.

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Стинг сделал откровенное заявление в 1990 году, когда уже состоял в отношениях с Труди Стайлер, но еще не был женат на ней. У пары четверо взрослых детей. Также у Стинга есть сын и дочь от первого брака с актрисой Фрэнсис Томелти. У музыканта растут семеро внуков.

Ранее специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщинам, желающим испытать повторный оргазм. Она посоветовала прибегать к практикам тантрического секса.

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Вера Владзиевская
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