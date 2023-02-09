В США два самолета столкнулись на взлетной полосе и сломали крылья

В Ньюарке самолет United Airlines столкнулся в аэропорту с другим лайнером компании

Два самолета авиакомпании United Airlines столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Ньюарке, США, и сломали друг другу крылья. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Boeing 757 должен был отправиться в Орландо, однако вернулся к зоне вылета из-за технических проблем, а второй лайнер в это время был припаркован. Находившаяся в первом самолете пассажирка рассказала, что при столкновении ощутила толчок, при этом никто в самолете не пострадал. Людей благополучно высадили и через два часа отправили в Орландо другим рейсом.

Сообщается, что Федеральное авиационное управление расследует инцидент. По информации ведомства, во время столкновения Boeing перевозили буксиром. В результате произошедшего у одного самолета оторвало часть крыла.

Ранее в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди готовившийся к взлету самолет едва не столкнулся с перепутавшим полосу лайнером. Капитан воздушного судна Delta, двигавшийся по взлетно-посадочной полосе со скоростью 115 миль в час (186 километров в час) сумел остановиться за 300 метров до борта American Airlines, чудом избежав столкновения с ним.