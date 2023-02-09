В США заявили о планах восстановить численность посольства в Киеве

Politico заявила о планах США восстановить численность своего посольства в Киеве к лету

Администрация президента США Джо Байдена планирует восстановить численность американского посольства в Киеве к лету. С таким заявлением выступила газета Politico, ссылаясь на внутренние документы Госдепа.

В прошлом году дипмиссия США на Украине была закрыта примерно в течение трех месяцев, а возобновила свою деятельность в мае. Сейчас посольство обладает «резко сокращенным штатом», в котором работают до 106 американских и 250 местных сотрудников, отмечается в «конфиденциальной, но не секретной» телеграмме от 25 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон поддерживает меры «по безопасному возвращению команды американских дипломатов в Киев в кратчайшие сроки».

«Мы не комментируем нашу внутреннюю кадровую политику, но продолжаем работать над укреплением нашего дипломатического присутствия в Киеве, чтобы усилить наше прочное партнерство с Украиной в данную трудную минуту», — подчеркнул представитель Госдепа, чье имя не раскрывается.