Российского экс-депутата осудили за интимную связь с подростками

В Брянской области суд вынес приговор экс-депутату за интимную связь с подростками

В Брянской области суд вынес приговор бывшему депутату Дятьковского районного совета за интимную связь с подростками. Об этом в четверг, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Фигуранта приговорили к 13 годам колонии строгого режима, оштрафовали на 200 тысяч рублей и взыскали с него более 1,4 миллиона рублей в пользу потерпевших.

Следствие установило, что с июля 2016 года по апрель 2021 года россиянин неоднократно подстрекал свою знакомую к вовлечению в проституцию девочек, не достигших 16 лет. С ними экс-депутат вступал за денежное вознаграждение в интимную связь и тайно снимал происходящее на камеры видеонаблюдения. Также в доме фигуранта было обнаружено незаконное огнестрельное оружие. Мужчина был задержан в декабре 2021 года.

Ранее сообщалось, что 68-летний серийный насильник девушек и школьниц из Якутска пойдет под суд.