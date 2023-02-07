Российский пенсионер пойдет под суд за серию изнасилований девушек и школьниц

68-летний серийный насильник девушек и школьниц из Якутска пойдет под суд

В Якутске 68-летний российский пенсионер пойдет под суд за серию изнасилований девушек и школьниц. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленник совершил надругательства в разное время. Так в 2018 году он подмешал знакомым девушкам в пищу сильнодействующее вещество, от которого те потеряли сознание. После чего совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

В 2021 и 2022 годах под благовидным предлогом он заманивал к себе несовершеннолетних школьниц, в отношении которых совершал насилие. Одну из жертв он удерживал в своем доме на протяжении долгого времени, не давая ей возможности покинуть помещение.

О преступлениях силовикам стало известно благодаря матери одной из жертв, которая обратилась в правоохранительные органы. СКР возбудил и расследовал уголовное дело по статье об изнасиловании, незаконном лишении свободы несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера.

3 февраля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки.