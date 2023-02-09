69-я параллель
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19:27, 9 февраля 202369-я параллель

Нигерийский стриптизер Скин передумал уезжать из Якутска и вернулся на сцену

Стриптизер из Нигерии Скин передумал уезжать из Якутска, несмотря на критику

Кадр: телеграм-канал «Лента дна»

Работающий в Якутске темнокожий стриптизер из Нигерии с псевдонимом Скин, который ранее столкнулся с волной критики в свой адрес, передумал уезжать из города. Своими планами он поделился с журналистами регионального издания SakhaDay.

По словам мужчины, он полюбил якутские морозы и публику, которая начала «оттаивать». Африканец сообщил, что возвращается на сцену.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Скин во время исполнения сценического номера. Ролик вызывал бурную негативную реакцию интернет-пользователей, возмутившихся откровенным танцем нигерийца. На этом фоне Скин сообщил, что покидает город из-за угроз. «Вы все думаете, что это игра, но это не так. Вы играете чьей-то жизнью, и это плохо», — сказал африканец.

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Алан Босиков
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